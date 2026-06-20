大手メディア『ESPN』がFIFAワールドカップ2026のグループステージ第1節が終了した時点での優勝候補トップ15を選出した。FIFAワールドカップ2026は今月11日に開幕し、17日に各グループの第1節が終了した。この結果を受け、『ESPN』では世界中の記者たちが優勝候補とそうでないチームという観点から大会をどのように捉えているかを検証。20名の記者が1位（優勝確実）から15位（大会で番狂わせを起こす可能性を秘めたダークホー