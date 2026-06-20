は昨年、10月から6月へ開催がスライド。マーメイドSの競走条件が引き継がれ、ハンデ戦のGIIIへとなった。昨年は5→3→2人気決着と平穏な結果となったが、10人気以下が毎年のように絡んでいたマーメイドS時代を考えれば、梅雨時期の牝馬ハンデ重賞ならではの波乱含みなのは間違いない。本記事では「穴馬をアナライズ（分析）する」をテーマに穴馬候補をピックアップ。ここでは「ルージュソリテール」