一昨年の兵庫県知事選でＰＲ会社への支払いをめぐり公職選挙法違反の疑いで刑事告発され不起訴となった斎藤知事について、検察審査会は「不起訴は相当」と議決しました。 【写真を見る】斎藤知事は「不起訴相当」検察審査会が議決知事選めぐり公選法違反の疑いで刑事告発→去年１１月に不起訴処分 一昨年１１月の兵庫県知事選では、斎藤知事側がＰＲ会社に約７０万円を支払ったことをめぐり、大学教授らが選挙運動の報酬だった