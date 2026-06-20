博覧会協会は大阪・関西万博のチェコパビリオンについて、まだ解体の目処が立っていないことを明らかにしました。 去年１０月に閉幕した大阪・関西万博。博覧会協会によりますと、「大屋根リング」は保存が決まっている一部をのぞき９割が解体を完了し、参加国が独自に建設したタイプＡのパビリオンついても４２か国中３７か国が解体を終え、敷地を返還しているということです。 一方で、チェコパビリオンのみ、いまだ解体作業す