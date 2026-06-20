お散歩中に意外な生き物と遭遇した豆柴（2023年6月29日放送）。3年経った今でも、珍しい光景に遭遇するようだ。【映像】豆柴が“意外な生き物” に遭遇する様子（実際の映像）大きな反響があった、ヌートリアと豆柴のはなこちゃんの遭遇。飼い主によると、放送後にはお散歩で出会うご近所さんにも「見たよ、かわいかったねー」などと声をかけられることもあったんだそうだ。そんなはなこちゃんだが、実は最近も朝のお散歩中