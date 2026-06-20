元フジテレビでフリーアナウンサーの小島奈津子（57）が19日、自身のインスタグラムを更新。元日本テレビでフリーアナウンサーの松本志のぶ（56）との再会ショットを公開した。「2026.6.19局はお隣でしたが！同期入社の#松本志のぶ アナ」と松本との再会ショットを披露した。「先日、一緒にお仕事?の→なんと初めて2人でゴハン局は違えど、同じ時代を駆け抜けてきた同志」と小島。「日テレはこうだった！フジはああだっ