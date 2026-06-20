サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で１次リーグF組の日本代表は２０日（日本時間２１日）にメキシコ・モンテレイでの第２戦でチュニジアと対戦する。会場地のメキシコ・モンテレイは日本サッカー界にとって思い出の地であり、勝てば決勝トーナメント進出に前進する試合を日本はどう戦うべきか。Ｗ杯の現地取材が今回で１２度目となるサッカージャーナリスト・石川聡さんが展望する。（デジタル編集部）Ｗ杯第２