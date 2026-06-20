かつて親密だったトランプ米大統領（左）とメローニ伊首相との亀裂が一段と深まっている/Italian Prime Ministry/Handout/Reuters via CNN Newsource（CNN）トランプ米大統領がイタリアのメローニ首相に関して同国のメディアに発したコメントが、新たな外交問題を引き起こしている。イタリアのタヤーニ外相は19日、ルビオ米国務長官と会談する予定だった米国訪問を取りやめると発表した。報道されたトランプ氏の発言を受けてへの対