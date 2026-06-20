◇プロ野球セ・リーグ中日3-2巨人（6月19日、東京ドーム）去年9月13日の阪神戦以来のスタメン出場となった巨人の増田大輝選手。中日の先発、金丸夢斗投手から3安打、プロ初の猛打賞を記録しました。「勝てたら最高やった。勝てないと意味がないですね」としながらも、プロ初の猛打賞にはうれしそうな様子。久々のスタメンでしたが、「緊張はありましたけど、自信はありました」とキッパリと口にしました。「（今季は）試合の打席