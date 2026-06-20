フジテレビ原田葵アナウンサー（26）が20日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。FIFAワールドカップ（W杯）北中大会の取材で滞在しているメキシコ・モンテレイで撮影した異色の4ショットを公開した。「メキシコ・モンテレイでの中継先にて」と書き出し、日本代表のユニホーム姿の原田アナが、同地で防弾チョッキを着た3人の警察官たちと笑顔で収まるショットを投稿。警察官には銃器を持った者もおり、メキシコならではの