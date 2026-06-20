6月2日に都内で行われた映画『キングダム 魂の決戦』のワールドプレミア。豪華キャストが集結した華やかなイベントのなかで、ある女優が着用した“奇抜なドレス”がネット上で思わぬ注目を集めている。その女優とは、2024年度後期のNHK連続テレビ小説『おむすび』でヒロインを務めた橋本環奈（27）だ。7月17日公開の『キングダム 魂の決戦』は、山粼賢人（31）主演の大人気シリーズ最新作。王騎を失った馬陽の戦いから3年後