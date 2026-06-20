「2カ月ほど前に左足首を骨折し、現在、2本の松葉杖を使って歩いているんですが、1週間ほど前からリハビリで片手松葉杖の練習を始めたんです。左足の痛みはなくなったとはいえ、まだ圧をかける自信はないので、少し不安。還暦を迎える直前に大きな怪我をしてしまい、大殺界と本厄に一緒に襲われた感じです」トホホな感じで苦笑いするのは、タレントの松本明子（60）だ。骨粗しょう症のリスクが高まる50代以上の女性にとって、骨折