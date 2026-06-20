まもなく公開される映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』で、6つ子のあざと可愛い末っ子・トド松を好演している関西ジュニアの西村拓哉（23）。ほかの兄弟を事務所の先輩たちが務めるなかでの大抜擢だ。「ふだんからお世話になっている先輩方との共演だったので、現場はすごく楽しかったです。撮影の合間にみんなでしりとりをしたりして遊んでいました。僕が演じたトド松は、6つ子のなかではけっこうマトモなほうだと思ってい