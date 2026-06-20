女性アナウンサーといえば、清楚で落ち着いたイメージを思い浮かべる人も多いだろう。しかし近年、ローカル局のアナウンサーたちのSNSでの“あざとかわいい”投稿が大きな注目を集めている。静岡朝日テレビの佐々木沙羅アナウンサー（23）は6月18日までに自身のInstagramを更新し、《熱海〜湯河原散歩 とろろご飯に滝に温泉に…満喫しました》と投稿。ブルーのワンピース姿で食事を楽しむショットや、湯河原の街並みを散策する姿を