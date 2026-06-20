シスメックスが公式サイトで発表フィギュアスケート女子で2023年全日本選手権4位の上薗恋奈が、シスメックスと所属契約を結んだ。19日に同社が発表。新シーズン目前の朗報に、ファンからは歓喜の声が続出した。シスメックスは19日、公式サイトなどで「上薗恋奈選手と所属契約を締結したことをお知らせします」と発表した。上薗も「このたび、シスメックスに所属させていただけることになりました。大好きで尊敬している先