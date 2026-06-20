猫は飼い主に似る？ 猫を飼っている人とその飼い猫を見て、見た目や仕草が「似てるなあ」と感じたことはありませんか？あるいは、自分の愛猫がだんだん「自分に似てきたような気がする」と思うことがあるかもしれません。 これは気のせい？いえいえ、生活を共にしていると、猫と飼い主さんは実際に似てくるようですよ。顔や表情、体型から仕草、体質まで「そっくり」なこともあるのです。 猫が飼い主に似る理由3