これぞ立憲クオリティー立憲民主党の古賀千景参院議員（59）が大炎上している。６月15日の参院決算委員会で防衛省の広報活動について質疑するなか「自衛隊に行く子どもたちって経済的に厳しい子どもたちが（自衛隊に）行くんですよ。豊かな子どもたちは自衛隊とかなりませんよ」と発言。その後「失礼しました。訂正します」と撤回したが、それで収まるハズがない。“職業差別”とも受け取られかねない発言に、各方面から批判が殺到