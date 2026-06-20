【ニチレイレディス】第1日【もっと読む】愚痴っぽくなりますが、今回は「お金」の話北海道の試合を断ったのも、実は経費の問題です前週は、全米女子オープン14位の桑木志帆が、帰国直後に即優勝。海外メジャーで自信をつけての貫禄勝ちだった。今週の大会も、初日は「全米」帰りが上位に名を連ねた。18番でチップインイーグルを決めて8アンダー首位に立ったのが荒木優奈（21）。3打差の5アンダー3位タイにつけたのが菅楓華