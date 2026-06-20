ニューヨーク州ロングアイランドの東端にあるシネコックヒルズGCは強い海風が名物。全米オープンの直近2大会（2004年、18年）は、グリーンが乾燥してコチコチに硬くなり、ボールが止まらず4パット以上が続出。「やり過ぎだ」「ゴルフにならない」と、多くの選手からクレームが出た。【もっと読む】愚痴っぽくなりますが、今回は「お金」の話北海道の試合を断ったのも、実は経費の問題ですそこで主催のUSGA（全米ゴルフ協会）