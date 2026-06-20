「今日はボール球が多くて、状態が良くなかったね」【もっと読む】小笠原慎之介が巨人入り、古巣中日“撤退”の深層…「ハナから獲得する気ゼロ」の臆測も巨人OBの評論家・高橋善正氏がこう指摘するのは、19日の中日戦に先発した竹丸和幸（24）のことだ。三回に石伊に一発を浴びるなど、5回5安打3失点。4四球を与える不安定な内容だった。昨年ドラフトの1位で入団した竹丸は今季、新人ながら開幕投手を務めた。ここまで5勝を