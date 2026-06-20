北アフリカの地中海沿岸に位置するチュニジア。アラブと地中海、かつて統治していたフランスの文化が交わり、古代都市カルタゴの遺跡でも知られる国だ。21日に北中米W杯で森保ジャパンが対戦する相手だが、日本人にとって、なじみ深い国ではない。どんな国なのか。敵を知るには、まず彼らの体をつくる食文化からだ。そこで日刊ゲンダイは東京のど真ん中でチュニジア人夫婦が営む本格料理店に突撃。試合を前に“ガチチュニジアン