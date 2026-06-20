千葉ロッテマリーンズの本拠地・ZOZOマリンスタジアムの移転・新築計画で、にわかにドーム化案が浮上。プロジェクトの規模は一気に拡大しそうだ。新球場の工費は1000億円…ロッテに「身売り説」再燃の可能性 親会社は過去最大1600億円の赤字「ZOZOマリンは、ロッテが1992年に千葉に移って以来の本拠地。東京湾沿いにあるため、外野席などから海が見えたり、花火が上がったり、イベント感が感じられる球場ですが、一番の名物は風