今井美桜さん（NHK BS「Jリーグタイム」キャスター／29）サッカーの長寿番組「Jリーグタイム」（NHKBS）で2年前からメインキャスターを務める今井美桜（29）。「サッカーどころ」の埼玉県出身。父親がサッカー少年団のコーチを務め、弟は同少年団で選手としてプレーしていた。サッカー一家で育ち、サッカーの魅力にとりつかれた今井の素顔に迫った。駒野友一〈後編〉PK失敗の苦しみを知る男が断言「PKは運ではない」森保ジャパ