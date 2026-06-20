元日向坂46で女優の影山優佳（25）がサッカーW杯北中米大会で、ファンらの注目を集めている。スポーツ専門の動画配信サービス「DAZN」の現地レポーターとして試合を伝えつつ、日本代表の練習などを連日取材し、コンディションチェックをしたり、豊富なサッカー知識を活かした分析コメントで高評価を得ているというのだ。【もっと読む】影山優佳は寝る間も惜しんで「好き」を突き詰めるストイックな才女「6月15日のオランダ戦では