親が元気なうちに、いざという時のための備えをしておきたい。そう考える人は少なくない。実際に、親がどのような資産を持っているのかを把握できている人は、どれくらいいるのだろうか－。相続をテーマにした情報メディアを運営するPR media株式会社はこのほど、実父母または義父母が1人以上存命の全国の30～69歳の男女1000人を対象に「相続準備に関する実態調査」を実施、結果を公表した。 【写真】最も身