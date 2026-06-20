「タケ、勝ってくるから。お前はもうしっかり治してくれ」森保一監督率いるサッカー日本代表は現地時間6月19日、北中米ワールドカップ（W杯）グループF第2節のチュニジア戦に向けて前日練習を行った。練習後に取材に応じたDF長友佑都は、欠場が決定しているMF久保建英に向けて力強いメッセージを送った。長友は宿舎で言葉を交わしたことを明かし、「『タケ、勝ってくるから』つって。『お前はもうしっかり治してくれ』というこ