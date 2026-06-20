【城下尊之芸能界ぶっちゃけトーク】放送開始60周年の「笑点」 ギネス世界記録で名跡の凄さを再確認先日、あるドラマプロデューサーと話をしていて、撮影中に「あわや」というところで事故が起きそうになるという話題になった。そういえば、2年ほど前にも配信系ドラマの撮影中に照明機材が落下し、女優の山本美月と麻生祐未が救急搬送されたという事故があった。プロデューサーは常に安全に配慮しなければ、大きな責任問題にな