なにわ男子・長尾謙杜（23）が6月17日、ファン向け会員制ブログを更新し、謝罪文を掲載した。【写真】三上悠亜は長尾謙杜と千賀健永を手玉に取って女を上げた なにわ男子は新曲売り上げ半減危機長尾は、6月7日配信の「文春オンライン」にて、元E-girlsメンバーで現在はインフルエンサーとして活躍する稲垣莉生（27）と、先輩である嵐のラストライブの最終公演日でもあった5月31日、国立競技場で開催されたサッカー日本代表とア