板倉滉がチュニジア戦に向けて意気込んだ森保一監督率いるサッカー日本代表は現地時間6月19日、北中米ワールドカップ（W杯）グループF第2節のチュニジア戦に向けて前日練習を行った。練習後に取材に応じたDF板倉滉は、異例の条件が重なる試合に向けて力強く言い切った。「そういう時っていうのは、やっぱ日本の方が強いと思う」現地では雷雨に見舞われ、練習場への移動では渋滞も発生した。それでもポリスエスコートの協力もあ