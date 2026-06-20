栃木シティは新ユニフォームデザインを発表したJ2栃木シティは6月15日、2026-27シーズンに着用する新ユニフォームデザインを発表した。クラブによれば、コンセプトは「MOMENTUM勢い。推進力」に決定。チームは2025年にJFLからJ3に初参戦し、1年目でのJ3優勝、J2昇格を果たした。そんな「絶え間なく進み続ける栃木シティの『止まらない勢い』」を象徴するユニフォームとなっている。また、シャツの背景にデザインされた渦巻