ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は2026年6月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「エヴァンゲリオン×サンリオキャラクターズマスコット」を紹介します☆ セガプライズ「エヴァンゲリオン×サンリオキャラクターズマスコット」 ©カラー© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664747 登場時期：2026年