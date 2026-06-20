女優・長谷川京子（４７）が自宅での姿を公開した。２０日までに自身のインスタグラムを更新し、「家にいても、ちょっとのお洒落（しゃれ）とちょっとの緊張感は持っていたな（原文ママ）と思います。日常の中の、非日常。」と記した長谷川。透け感のあるトップスにオーバーサイズのパンツを合わせたカジュアルなコーディネートだが、“部屋着”とは思えないおしゃれな姿。フォロワーからは「お家の中でも京子さん素敵です」