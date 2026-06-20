イタリアにはワインやチーズ、スポーツカーといった世界的逸品が数多くあるが、サッカーにおけるゴールキーパーも“メイド・イン・イタリー”の名産物といえるだろう。【写真】外国人選手、しかもGKというポジションにして異例の全国紙1面を飾ったことも06年ドイツW杯を制し史上最高GKの1人とされるジャンルイジ・ブッフォンを筆頭に82年スペインW杯優勝の球聖ディノ・ゾフやW杯の1大会無失点記録を誇るワルテル・ゼンガ、そし