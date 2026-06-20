動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（6月8日〜6月14日）を発表。日本における映画ランキングは、デヴィッド・エアー監督とジェイソン・ステイサムがタッグを組んだリベンジアクション『ビーキーパー』（2024年）が1位となった。【動画】『オフィスロマンス』予告編弱者から金を騙し取る組織的詐欺集団に全財産を取られた恩人の復讐のため、養蜂家がかつて所属していた世界最強の秘密組織 “ビーキーパー”の力