MBSの山崎香佳アナウンサー（28）が19日、自身のインスタグラムを更新。お笑いタレント・明石家さんま（70）の誕生日祝いを報告した。「少し早いですがさんまさんの誕生日祝いを」とつづり、さんまとのツーショットを公開した。山崎アナはさんまがMCを務める「痛快!明石家電視台」（土曜後3・00）で8代目アシスタントを務めている。「いつも隣でみていてあまりの元気とパワーに、吸い取られそうになるのを必死で耐えていま