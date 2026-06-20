■MLBドジャースーオリオールズ（日本時間20日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャース・大谷翔平（31）が、日本時間20日のオリオールズ戦を欠場することが分かった。試合開始2時間前、ドジャースは大谷の「配偶者の出産に伴う休暇で欠場」が発表された。この日はラインナップの発表が遅れ、現地時間午後5時（日本時間午前9時）過ぎに、先発メンバーが発表された。し