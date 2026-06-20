トラックドライバーの人手不足などへの対応として、亀田製菓はパレット輸送の拡大やパッケージの改善を推進していく。工場から菓子などを出荷する際、段ボール1箱ずつ手作業でトラックに積み込むことをバラ積みという。バラ積みはトラック荷台の天井までぎっちり詰め込めて積載効率を高められる一方、積載に時間を要するのが難点となっていることから、パレット輸送で積載時間とドライバーの待機時間を短縮するとともに、パ