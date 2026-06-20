MATCH 30グループC第2戦2026年6月20日 7:00キックオフ（会場：ボストンスタジアム）初戦でハイチを1-0で下したスコットランドとブラジル相手に優勢に試合を進めながらも1-1のドロー決着に終わったモロッコ。互いに決勝トーナメント進出に向けて勝ち点3がほしい両者の対戦は、開始早々にモロッコが先手を奪う。2分、後方からのロングボールに反応してイスマエル・サイバリが右サイドからスコットランド守備陣の背後に抜け出し、ペ