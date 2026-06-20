木村拓哉の、新レーベル C&C STAGE移籍後初となるオリジナルアルバム『Checkpoint』のリリース日が8月12日に決定。また、あわせてジャケット写真や商品詳細、購入者特典の内容も公開された。 （関連：木村拓哉、繋がりによって乗り越えてきた荒波『Flow』400回放送を機に振り返る“ここだけの出会い”） 本作には、明石家さんま、奥田民生、木村充揮（憂歌団）、Taka（ONE OK ROCK）、Rei、山崎まさよしら