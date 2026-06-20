北中米W杯に出場しているモロッコ代表に大きな衝撃が走った。主将を務めるDFアクラフ・ハキミが、2023年に発生した性的暴行疑惑を巡り、正式に裁判を受けることになった。『Mirror』が伝えている。問題となっているのは2023年2月、パリ郊外の自宅で24歳女性に性的暴行を加えたとされる案件だ。ハキミは一貫して疑惑を否定してきたものの、検察は2023年3月に捜査を開始。今年2月には裁判官が公判実施を決定していた。そして今回、ハ