北海道庁などは2026年6月19日、日本とロシアの間で毎年行われている「地先沖合漁業交渉」に基づくことしの操業条件が妥結したと発表しました。日本とロシア両国が双方の200海里内で無償で漁ができる割当量は去年よりも3000トン少ない1万9000トンとなりました。全体の割当量が減る中、サンマは去年と比べて11％少ない1万2959トン、スルメイカは去年と比べて36％少ない1810トンとなりました。また去年大幅に削減されたマダラの漁獲割