◇プロ野球セ・リーグ巨人ー中日（6月20日、東京ドーム）巨人の浅野翔吾選手と湯浅大選手が東京ドームに合流しています。前日の試合でキャベッジ選手がコンディション不良のため、4回で交代。橋上秀樹監督代行は「あした様子を見て」と話していました。浅野選手は5月23日に1軍に呼ばれたものの、10打数で1安打とふるわず、5月28日に登録を抹消されました。2軍では打撃と守備に磨きをかけるべく、練習に励んでいましたが、再登録