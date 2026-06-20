「おにぎりの日」の6月18日、RKKラジオのキャスタードライバー“ミミー号”の石本琉夏キャスターが、熊本県菊陽町にある「日々麹舎（ひびこうじや）」から驚きの新商品をリポートした。 ＜画像を見る＞食べてみなっせ！ 総重量2kg「くまモンのできゃーおにぎり」 6月18日（木）放送 RKKラジオ「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」から※実際にラジオで放送した音声を動画としてお