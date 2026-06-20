巨人の岸田行倫捕手が２０日・中日戦（東京ドーム）の試合前にファースト練習を行った。ファーストミットをはめてノック、ショートバウンド送球の捕球練習などを行った。今季はオープン戦で一塁に入ったことはあったが、シーズンの出場３８試合は全て捕手。一塁については「いつもより出場機会が増えることに関しては僕自身もうれしいことですし、出たときに困らないように練習とかはしっかりやっておきたいと思います」と前向