美容家でタレントのIKKO（64）が、雰囲気のガラリと変わった最新ショットを披露し、「シュッとして見えます」「びっくりしました！」などの驚きの声が寄せられている。【映像】IKKO、反響を呼んだ雰囲気ガラリの姿ウィッグを使ったボリュームのある金髪ボブヘアがトレードマークのIKKO。Instagramでは、ウィッグを取った金髪ショートヘアも見せてきた。IKKO、金髪から黒髪になった姿を公開2026年6月19日の更新では、「新し