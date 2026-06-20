都営団地で名義人だった母が亡くなった場合、同居していた家族がそのまま住み続けられると思う人は少なくありません。しかし、都営住宅の名義承継は誰でも自由に認められるものではありません。 東京都の使用承継制度では、名義人の死亡などやむを得ない事情があり、正式同居許可を受けて継続して住んでいる同居親族等で、収入基準などを満たす場合に限り、引き続き使用が許可される仕組みです。住み続けたい場合は、早めに