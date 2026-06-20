少しゆったりした服を着ただけだ。それだけで、すぐに「おめでたではないか？」という妊娠説が浮上する。【写真】ふっくらした？ 女優シン・ミナに“妊娠説”最近、韓国の女性スターたちが相次いで、そんな心ない推測にさらされている。歌手のエイリーやヒョナ、女優シン・ミナ、コン・ヒョジン、そしてタレントのイ・ジヘまで。少し体型が変わって見えたり、服のシルエットがいつもと違ったりするだけで、オンライン上にはすぐに