資料：香川県空撮 民間の信用調査会社・帝国データバンク高松支店によりますと、2026年4月時点で、正社員が不足していると感じる四国の企業は48.6％で、4月としては過去4番目の高水準でした。 香川県で「正社員不足」と感じている企業は52.6％で、四国4県の中で最も多くなりました。一方、「正社員が過剰と感じるか」という質問に対し、香川県の7.9％の企業が「やや過剰」と回答しました。 帝国データバン