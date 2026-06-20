さつまいもスイーツ専門店「らぽっぽファーム」から、初夏にぴったりな期間限定スイーツ「トリプルベリーのおいもチーズタルト」が登場しました。ブルーベリー・ラズベリー・ストロベリーの3種のベリーを贅沢に使用し、さつまいものやさしい甘さとチーズのコクを合わせた特別な一品です。見た目も華やかで、ティータイムや手土産にもぴったりな季節限定