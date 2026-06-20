サッカー日本代表は２０日（日本時間２１日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦する。サッカーワールドカップ（Ｗ杯）の１０００試合目となるメモリアルマッチのこの試合。歴史的な一戦を迎えるモンテレイの街は、すでに厳戒態勢だ。（デジタル編集部古和康行）「あなた、銃で撃たれるわよ」サッカーＷ杯に出発する直前。会社で上司が真剣な表情で言った。ちょうど、ネットフリックスで細木数子さんをテーマにし